تحرير 43 محضرا للمخابز والمحلات فى حملات تموينية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة نجحت في ضبط وتحرير 43 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك بالحملات التي خرجت لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، تم تنظيم حملة تموينية لضبط الأسواق والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والوقوف على مدى تطبيق الأنشطة التموينية والمحال التجارية للقوانين والقرارات الوزارية، حيث قامت الحملة بتحرير المخالفات التالية (4 محاضر لمخابز أنتجت خبز ناقص وزن- محضر لمخبز تصرف فى 9 شيكارات من حصة المخبز - 2 محضر لعدم وجود ميزان بالمخبز - 6 محاضر لمخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات - محضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز - 25 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار محال تجارية - محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز - محضر لمخابز لعدم إعطاء بون الصرف - 2 محضر عدم إنتظام سجل 21 بترول لمستودعات البوتاجاز).

ومن جانبه، أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على أن المديرية تتابع كافة الأنشطة التموينية والأسواق بصفة دورية منتظمة، وذلك في مرور يومى يشمل جميع مدن وقرى المحافظة لضمان استقرار الحالة التموينية بالأقصر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث وجه عناية العاملين بالمديرية على مراقبة تطبيق الإشتراطات القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين بالأقصر، وحفاظاً على المال العام للدولة والعمل على ضبط الأسواق لعدم رفع الأسعار، وإتاحة السلع للمواطنين ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



رصد العمل داخل مخابز الأقصر بالحملات اليومية



وزن الخبز فى الحملات على مخابز الأقصر



حملات على محطات التموين حول الأقصر