بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 12 آخرين فى انقلاب ميكروباص بترعة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب ميكروباص خلال زفة عروسين داخل ترعة الحميدات، مما أسفر عن مصرع سيدة وشاب وإصابة 12 آخرين بكدمات وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص خلال زفة عروسين داخل ترعة الحميدات، مما أسفر عن مصرع كل من (بدرية عبد الفتاح بازيد 65 سنة - هيثم عويس طاهر 29 سنة)، وإصابة كل من:- (أحمد سيد علي أمين 21 سنة كسر بالكتف الأيمن - فاطمة حامد طه 50 سنه كسر بعظام الوجه وجروح متفرقة - إيمان يوسف وهب الله 20 سنة كدمات بالوجه واشتباه ارتجاج - الحسيني ولاء احمد 10 سنوات اشتباه كسر بالذراع الأيمن - الحسيني سالم احمد 19 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى والذراع الأيسر - نعمات حامد طه 39 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري - سعدية حامد طه 47 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيمن- محمود سيد علي 35 سنة كدمة بالحوض - عمر عبد النبى احمد 23 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى - غادة شعبان عبد الكريم اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات - اسلام رفاعى احمد 12 سنة اشتباه ارتجاج بالمخ - حسن ولاء أحمد 9 سنوات اشتباه ارتجاج بالمخ).

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث سيارات الإسعاف ورجال المباحث بمركز شرطة إسنا، وتم نقل جميع المصابين والمتوفين بالحادث إلى مقر مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.