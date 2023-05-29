خذ بالك.. تآكل الأسنان ناتج من الإفراط فى استخدام خل التفاح

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن استخدامات خل التفاح متعددة وله فوائدة كثيرة في المطبخ بشكل عام، بالإصافة إلى استخدامه في الوصفات الطبيعية، ورغم ذلك فإن الإفراط في استخدامه سيعرضك لمخاطر صحية بالغة الخطورة، وذلك وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

أضرار الإفراط في استخدام خل التفاح: 1. يزيد من مخاطر نقص السكر في الدم عند استخدامه مع الأنسولين.

استخدام خل التفاح قد يساعد في خفض نسبة السكر بالدم لدى مرضي السكر من النوع التاني.

ولكن من ناحية أخرى، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول يجب عليهم الحذر في التعامل مع استخدام الخل عند تناولهم للانسولين.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول الخل يوميًا يقلل من معدل إفراغ المعدة بين مرضى السكري المعتمد على الأنسولين ما يودي بهم الأمر إلى نوبات انخفاض السكر في الدم.

2. مشاكل في المعدة كثرة استعمال خل التفاح يعرضك إلى اضطرابات الانعاء ومشاكل المعدة الكثيرة من بينها إبطاء عملية افراغ المعدة، وشعورك بامتلاء المعدة بصفة مستمرة .

3. حروق المريء لأن خل التفاح حمض، فقد يؤدي إلى تهيج الحلق، وألم وصعوبة في البلع، ويعرضك أحيانا إلى حرق في المريء.

وأوضحت إحدى الدراسات أن زيادة استخدام خل التفاح هي السبب في الحروق الحمضية بالمريء.



4. التفاعلات مع الأدوية الأخرى قال الباحثون إن تناول خل التفاح قد يتداخل مع بعض الأدوية،وسيعرصك لتدهور في حالتك الصحية لذا فيجب استشارة الطبيب.

5. انخفاض مستويات البوتاسيوم يؤدي استهلاك كميات كبيرة من خل التفاح إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم، ما يودي الأمر إلى الضعف والتعب والإمساك وتشنجات العضلات أو عدم انتظام ضربات القلب.

6. تآكل الأسنان

أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن الخل شديد الحموضة ويمكن أن يضر مينا الأسنان بشدة، لهذا السبب يشعر العديد من الخبراء بالقلق من خل التفاح وحتى أولئك الذين يؤيدونه يقترحون تخفيفه أولاً وعدم شربه بشكل مباشر، وأن مسألة شربه كل يوم لإنقاص الوزن ليجعل أسنانك تتآكل.

7. حروق علي الجلد

رغم أن مسحوق خل التفاح يستخدمونه بعض الأشخاص في معالجة حبوب الشباب وعلامات الشيخوخة إلا أنه يعرضك إلى تهيج الجلد ما يودي إلى حرق الجلد.