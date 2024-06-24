انخفاض أسعار الدواجن وسعر الكيلو يصل إلى 96 جنيهًا فى الأسواق

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الدواجن، تراجعًا داخل بورصة الدواجن بنحو 8 جنيهات لتسجل 79 جنيهًا فى تداولات وتعاملات اليوم الإثنين، بعد هبوط ملحوظ، بسبب الإقبال على اللحوم، حيث تشير التوقعات إلى استقرار الأسعار الفترة القادمة.

وسجلت سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 79 إلى 80 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 96 إلى 104 جنيهًات على حسب كل منطقة والبلدى إلى 110 جنيهًات فى المزرعة ليصل للمستهلك بـ 120 جنيهًا، والساسو فى المزرعة بين 95 إلى 96 جنيهًا، والفراخ البيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيهًا، والكتكوت الأبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلى 26 جنيهًا، والكتكوت الساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر كيلو البانيه 220 جنيهًا فى بعض المحال والتى تختلف بحسب كل منطقة، وكيلو الأوراك ما 90 إلى 110 جنيهًات والكبد والقوانص من 90 إلى 120 جنيهًا، والأجنحة ما بين 70و 80 جنيهًا.