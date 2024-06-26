اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "خليك إيجابى.. رشد استهلاكك لتقليل تخفيف الأحمال"

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:55 م
"اليوم السابع" يطلق مبادرة "خليك إيجابى.. رشد استهلاكك لتقليل تخفيف الأحمال" محطة كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يطلق "اليوم السابع" مبادرة لتوعية المواطنين بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك إيجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وتهدف مبادرة اليوم السابع إلى مساعدة قرائه فى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الاعتماد على الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ووصول الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء الـ36 ألف ميجا وات.

ومن المقرر أن تعرض مبادرة اليوم السابع لترشيد استهلاك الكهرباء بعض المعلومات التى تساعد المواطن على الاستخدام الأمثل للطاقة مع عدم التوقف عن الاستخدام وهو ما سيساعد فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وبالتالى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.


 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

انقطاع الكهرباء

تخفيف الاحمال

مجلس الوزراء

ترشيد استهلاك الكهرباء

وقف قطع الكهرباء

سبب انقطاع الكهرباء في مصر

اسباب انقطاع الكهرباء في مصر

قطع الكهرباء

الكهرباء مصر

شركة الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء

وقف تخفيف الاحمال

جدول تخفيف الاحمال القاهرة

موعد انتهاء تخفيف الاحمال

مواعيد تخفيف الاحمال الجديدة

جدول تخفيف الاحمال

تخفيف الاحمال الكهرباء

تخفيف الاحمال الاسكندرية

مواعيد تخفيف الاحمال

شكاوى انقطاع الكهرباء

وزارة الكهرباء

بيان مجلس الوزراء اليوم

شكاوى الكهرباء

قرار رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء المصري

رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

غلق المحلات

غلق المحلات التجارية

مواعيد غلق المحلات

قرار غلق المحلات

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

مبادرة اليوم السابع




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة