"اليوم السابع" يطلق مبادرة "خليك إيجابى.. رشد استهلاكك لتقليل تخفيف الأحمال"

كتبت رحمة رمضان

يطلق "اليوم السابع" مبادرة لتوعية المواطنين بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك إيجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وتهدف مبادرة اليوم السابع إلى مساعدة قرائه فى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الاعتماد على الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ووصول الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء الـ36 ألف ميجا وات.

ومن المقرر أن تعرض مبادرة اليوم السابع لترشيد استهلاك الكهرباء بعض المعلومات التى تساعد المواطن على الاستخدام الأمثل للطاقة مع عدم التوقف عن الاستخدام وهو ما سيساعد فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وبالتالى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.



