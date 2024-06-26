الاتحاد الأوروبى يوافق من حيث المبدأ على فرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا

كتبت: هناء أبو العز

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27 سفيرا من حيث المبدأ على فرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا.

وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي - عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس :وافق سفراء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف بيلاروسيا.

وأضافت أن هذه الحزمة ستعزز إجراءاتنا رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة التحايل على العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق - الخميس الماضي - على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا مستهدفا الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه للمرة الأولى على الإطلاق؛ فإن هذه الخطوة ستشمل أيضا الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر صعب نظرا لأن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير عليه؛ كمصدر للطاقة.

وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي: لقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي الآن على الحزمة الرابعة عشرة القوية والكبيرة من العقوبات ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أن هذه الحزمة توفر تدابير جديدة مستهدفة وتعظم من تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات.