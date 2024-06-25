مولدوفا تجرى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

أحمد علوى

بدأت مولدوفا اليوم الثلاثاء رسميا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما بثت الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي بداية اجتماع المؤتمر الحكومي الدولي في لوكسمبورج .

جاء ذلك بعدما دشن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بمحادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الخاصة بانضمام أي بلد إلى الاتحاد الأوروبي ليست محدودة بفترة زمنية ولا تحدد أية مواعيد نهائية للانضمام.

حضر المؤتمر وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب والمفوض الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، ورئيسة وزراء مولدوفا دورين ريشان.

وقالت لحبيب في كلمتها الافتتاحية حول مولدوفا: "بدأنا رحلة طويلة، لكنكم لن تكونوا وحدكم، الاتحاد الأوروبي سيكون دائماً معكم".

وشددت على أن "الاهتمام الخاص سيكون بإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى احترام حقوق الأقليات".

تنقسم المفاوضات حول انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي إلى 35 قسما أو فصلا، تغطي جميع مجالات الحياة في البلاد من الرعاية الصحية إلى السياسة الخارجية، ومن التعليم إلى الأسواق المالية.

ويجب أن تفي الدولة بجميع متطلبات الاتحاد الأوروبي لتكييف تشريعاتها بشكل كامل مع التشريعات الأوروبية.

وتعتبر تركيا صاحبة الرقم القياسي لأطول في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي ظلت تجري لمدة 19 عاما دون أي احتمال لاستكمالها.

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مهدوا الطريق أمام مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، منتصف ديسمبر 2023.

وترفض المجر بدء المفاوضات رسميا مع أوكرانيا، باعتبار أن الشروط لم يتم استيفاؤها.

من جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية في السابع من يونيو الجاري أن أوكرانيا ومولدافيا استوفتا كل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات الرسمية.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من كييف اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ الأوليغارشيا. وطلبت أيضا مراعاة الأقليات بشكل أفضل، وهو إجراء أصرت عليه بودابست بسبب وجود جالية مجرية في أوكرانيا.

ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في يونيو 2022، في لفتة رمزية بعد أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة وكذلك مولدافيا.

ويشكل افتتاح المفاوضات خطوة في الطريق الطويل والشاق للانضمام.