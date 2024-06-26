اليوم السابع
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اعرف عقوبة الطلاب المتورطين فى الغش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 06:00 ص
اعرف عقوبة الطلاب المتورطين فى الغش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة تفتيش طلاب الثانوية - ارشيفية
محمود طه حسين

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شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تطبيق القانون بحزم على حالات الغش التى يتم رصدها على صفحات الغش، موضحة أن الطالب المتورط فى الغش يرسب فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام ويعتبر العام سنة رسوب إضافة إلى عدم أحقيته فى التقدم لامتحانات الثانوية العامة العام الدراسى المقبل، إضافة إلى عقوبة مالية تحددها الجهة المختصة.

 

الجدير بالذكر أنه تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش أمس الثلاثاء أثناء امتحان الطلاب فى اللغة الأجنبية الثانية، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الشرابية، وطالب آخر بلجنة بإدارة المقطم بمحافظة القاهرة، وضبط طالب بلجنة بإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية وذلك فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العبور بمحافظة القليوبية فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإيطالية) خلال قيامهم بمحاولة الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.







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