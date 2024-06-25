تداول أسئلة امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة ووزارة التعليم تتحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت الصفحات امتحان الفرنسية والأسبانية، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التحقق من صحة الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.



وبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الامتحان، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم، كما أكد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.