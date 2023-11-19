القلق والصداع.. علامات تشير إلى إصابتك بنقص المغنسيوم بجسمك

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص وضرورة أن يشمل على مجموعة من العناصر الغذائية التي تحتوى على الكالسيوم وفيتامين د والحديد من الفيتامينات والمعادن الأكثر شيوعًا، بالإضافة الى معدن المغنيسيوم وذلك وفقا لما نشره موقعonlymyhealth..

معدن المغنيسيوم الذى يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، التى شملت الحفاظ على عمل وظيفة العضلات يساعد أيضا في امتصاص الكالسيوم، ما يعزز تقوية صحة العظام كما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في تنظيم ضغط الدم ولكن فى حالة انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم يمكن أن يؤدى إلى العديد من الأمراض الصحية.

علامات تدل على نقص المغنيسيوم ما يلى:

- تشنج العضلات

-التعب والضعف والشعور العام بانخفاض الطاقة

- اضطراب نبضات القلب

- اضطرابات العضلية والنوبات

- تغيرات المزاج والقلق والاكتئاب

-هشاشة العظام المبكرة، وضعف كثافة العظام

- ضغط دم مرتفع

- صداع نصفى

- غثيان أو القيء

- فقدان الشهية

- التشنج فى البطن

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم لإضافتها إلى نظامك الغذائي

الخضروات الورقية مثل السبانخ، واللفت، والسلق

المكسرات والبذور مثل اللوز والكاجو والفول السوداني وبذور السمسم وبذور اليقطين

الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، والكينوا، والشوفان، وخبز القمح الكامل

البقوليات مثل الفول والعدس والحمص والبازلاء

منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن

الشوكولاتة الداكنة

موز

أفوكادو