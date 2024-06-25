وزارة الأوقاف: عقد أكثر من 30 ندوة عن مفهوم الوطنية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف فى إطار دورها الدعوى والتثقيفى، وبمناسبة ذكرى 30 يونيو عقد (30) ندوة دعوية وتثقيفية بالمساجد الكبرى تعم جميع محافظات الجمهورية عن: "مفهوم الوطنية الصادقة" أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين بعد صلاة العشاء، ويحاضر فيها نخبة متميزة من كبار العلماء وقيادات الأوقاف وعلمائها وأئمتها المتميزين، وسنعلن لاحقًا عن أسماء المتحدثين بكل محافظة، وذلك وفق الجدول التالى:



وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.