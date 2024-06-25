نتنياهو يتفقد جيش الاحتلال ويؤكد: سنحقق كل أهدافنا حتى النصر

كتب عبد الوهاب الجندى

تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، قوات الجيش في المناطق الشمالية، وألتقى بعدد من الجنود هناك، اليوم الثلاثاء.

وقال في حديثه مع الجنود: "اليوم مع مقاتلينا على الحدود الشمالية، شعب إسرائيل يثق بهم - لا يوجد شعب أفضل منه في العالم، وبعون الله وبعونة مقاتلينا سنحقق كل أهدافنا حتى النصر".

وبالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تتصاعد التوترات العسكرية بين قوات الاحتلال ضد "حزب الله اللبناني.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، كشفت عن "نية القيادة العسكرية الإسرائيلية إطاحته"، وفق ما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وأضافت الصحيفة أن "سارة نتنياهو قالت فى اجتماع مغلق مع عائلات الرهائن، إن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".