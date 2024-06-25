اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يتفقد جيش الاحتلال ويؤكد: سنحقق كل أهدافنا حتى النصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:46 م
نتنياهو يتفقد جيش الاحتلال ويؤكد: سنحقق كل أهدافنا حتى النصر نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، قوات الجيش في المناطق الشمالية، وألتقى بعدد من الجنود هناك، اليوم الثلاثاء.

وقال في حديثه مع الجنود: "اليوم مع مقاتلينا على الحدود الشمالية، شعب إسرائيل يثق بهم - لا يوجد شعب أفضل منه في العالم، وبعون الله وبعونة مقاتلينا سنحقق كل أهدافنا حتى النصر".

وبالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تتصاعد التوترات العسكرية بين قوات الاحتلال ضد "حزب الله اللبناني.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، كشفت عن "نية القيادة العسكرية الإسرائيلية إطاحته"، وفق ما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وأضافت الصحيفة أن "سارة نتنياهو قالت فى اجتماع مغلق مع عائلات الرهائن، إن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".







نتنياهو

جيش الاحتلال

حزب الله

اسرائيل

قوات الاحتلال

شمال اسرائيل

لبنان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة