اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سارة نتنياهو: قادة الجيش الإسرائيلى يريدون تنفيذ انقلاب عسكرى ضد زوجى

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 06:44 م
سارة نتنياهو: قادة الجيش الإسرائيلى يريدون تنفيذ انقلاب عسكرى ضد زوجى سارة نتنياهو
وكالات

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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، كشفت عن "نية القيادة العسكرية الإسرائيلية إطاحته"، وفق ما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

 

وأضافت الصحيفة أن "سارة نتنياهو قالت فى اجتماع مغلق مع عائلات الرهائن، إن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".

 

ورفض بيان صادر عن مكتب نتنياهو التقرير بشكل قاطع، وقال إن "التسريبات الكاذبة والمتداولة عن السيدة نتنياهو ظلم شائن".


وأضاف أن زوجة رئيس الوزراء "تعمل بمبادرة خاصة من أجل أسر الرهائن، وتساعد بقدر ما تستطيع".

 

وتابع البيان: "رغم الأصوات التى تحاول إيذاءها، ستواصل السيدة نتنياهو العمل من أجل أولئك الذين تضرروا فى الحرب، وتصلى من أجل العودة السريعة لجميع الرهائن".

 

ويواجه نتنياهو ضغوطا متزيدة في ملف الرهائن تحديدا، وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها إسرائيل عقب بدء الحرب في قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

 

وتدعو المعارضة منذ أشهر إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، من المتوقع بقوة أن تطيح نتنياهو إن تمت.







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