مدير مستشفيات بنها الجامعية: نستقبل سنويا حوالى 1.1 مليون مريض ومصاب

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذ لمستشفيات بنها الجامعية، استمرار تقديم الخدمات وسط الإقبال الكبير على المستشفيات وبالتوازي مع أعمال التطوير بكافة قطاعات المستشفى وزيادة عدد الأسرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن خلال الفترة المقبلة من المترددين على المستشفى، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المترددين من المرضى والمصابين باستقبال الحوادث والعيادات الخارجية بالمستشفيات ما بين 900 ألف إلى 1.1 مليون متردد سنويا لتلقى الخدمة الطبية.

وأكد مدير مستشفيات بنها الجامعية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي عدد المترددين على المستشفى خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 حوالي 450 ألف متردد ما بين مرضي ومصابين بالحوادث بقسم الاستقبال، أو العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك بسبب الثقة الكبيرة التي اكتسبتها المستشفى لدي هؤلاء المترددين لما تتضمنه من كوادر طبية على أعلى درجة من الكفاءة أو أجهزة طبية وغيرها.

وأشار "الدخاخني"، إلى أنه تم تطوير كافة القطاعات بالمستشفى وزيادة عدد الأسرة بها، موضح أنه يوجد بالمستشفى 170 رعاية متنوعة وحضانات، منها رعايات "مركز ومتوسطة وعادية" بكافة الأقسام منها رعايات متخصصة ورعايات القلب وقسطرة القلب والأشعة التداخلية والأورام وغيرها من الأقسام.

وتابع مدير مستشفيات بنها الجامعية، أنه بلغ إجمالي عدد حالات الانتظار للرعايات بالمستشفى ما بين 15: 25 حالة ويتم تسكينهم بالدور، كما تم الانتهاء بالكامل من القسم الفندقي، والذي يضم 44 سريرا، ويتم تقديم الرعاية الفائقة فيه، وذلك ليكون أحد أقسام الاستثمارية بالمستشفى للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للمستشفى، كما تم إدخال جراحات متخصصة بالمستشفى منها إنشاء قسم زراعة القرنية، ووحدة الأورام.