لماذا يجب عليك شرب عصير البنجر في الصيف؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يساعد شرب عصير البنجر في الصيف على تعزيز صحة القلب والمناعة وصحة الدماغ وحتى عملية الهضم، فهو مليء بمضادات الأكسدة، والمعادن، والعديد من المركبات الأخرى، ووفقا للخبراء، فإن شرب عصير البنجر في الحرارة الحارقة يساعدك على إنعاش وترطيب الجسم، ويبقيك باردا حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، بحسب موقع تايمز ناو.

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحرارة المرتفعة على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا للأطباء، لتنظيم درجة حرارة الجسم، يعمل قلبك بجهد إضافي لضمان تدفق الدم، مما يضع ضغطًا على العضو المهم ونقص الرعاية المناسبة للقلب والأوعية الدموية يمكن أن يجعل الشخص عرضة لأحداث مثل الأزمة القلبية.

ولذلك فإن شرب كوب من البنجر الغني بالنترات كل صباح يساعد على تحويلها إلى أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم ويخفض مستويات ضغط الدم، كما أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم – وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

يجلب فصل الصيف معه عددًا كبيرًا من مشاكل الجهاز الهضمي نظرًا لأن معظم الأطعمة تتلوث بالبكتيريا أو الجراثيم وتفسد بسبب الحرارة. شرب عصير البنجر الطازج، لا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول فحسب، بل يساعد أيضًا على الهضم.

البنجر غني بالألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك أيضًا، كما أنه يساعد على إزالة السموم ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

نظرًا لأنك تتعرق كثيرًا خلال فصل الصيف، يتم تصريف معظم الماء الموجود في جسمك من خلال التعرق، مما يجعلك تشعر بالاستنزاف والتعب في معظم الأوقات. إن شرب كوب مليء بعصير البنجر الطازج يمكن أن يساعد في توفير الطاقة والترطيب أيضًا.

عصير البنجر غني بحمض الفوليك والحديد وفيتامين C، ويعزز جهاز المناعة لديك عن طريق المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء وزيادة مستويات الهيموجلوبين.

تعمل النترات الموجودة في البنجر أيضًا على تحسين أدائك الرياضي وزيادة مستويات القدرة على التحمل والتحمل.

البيتين – أحد مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر يساعد على منع الترسبات الدهنية في الكبد، مما يدعم صحة الكبد، كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للسموم تقضي على المحتويات السامة، وتقلل الالتهاب، وتحمي من الإجهاد التأكسدي، وتقلل من خطر تلف الكبد.

يساعد عصير البنجر أيضًا على وظيفة الكبد في التخلص من السموم عن طريق تنشيط إنزيمات الكبد وزيادة الصفراء.