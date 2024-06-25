ضبط 3 طلاب بالقاهرة أثناء محاولتهم الغش بالمحمول بامتحان اللغة الثانية

محمود طه حسين

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبين خلال قيامهما بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

كما تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الاكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

بدأ 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل" الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" من التاسعة صباحا ولمدة ساعتين حتى 11 صباحا.

وشهدت لجان الامتحان أثناء دخول الطلاب إجراءات تفتيش دقيقا لعدم السماح للطلاب بدخول لجان الاختبارات بأى وسيلة غش، كما نبهت اللجان على الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات أداء الامتحان حتى لا يتعرض أي طالب للمساءلة القانونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي ،40 درجة، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.