بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة لمدة ساعتين

محمود طه حسين - تصوير كريم عبد العزيز

بدأ 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل" الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" من التاسعة صباحا ولمدة ساعتين حتى 11 صباحا.

وشهدت لجان الامتحان أثناء دخول الطلاب إجراءات تفتيش دقيقا لعدم السماح للطلاب بدخول لجان الاختبارات بأى وسيلة غش، كما نبهت اللجان على الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات أداء الامتحان حتى لا يتعرض أي طالب للمساءلة القانونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي ،40 درجة، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.



الاستعدادت الاخيرة للطلاب قبل بدء الامتحان



الاستعدادت الاخيرة للطلاب قبل بدء الامتحان



الاستعدادت الاخيرة للطلاب قبل بدء الامتحان



الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة



الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة



الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



حماس طالبة قبل الامتحان



حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان



حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان



حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان



مراجعة اخيرة امام بوابة اللجنة



مراجعة الطلاب قبل بدية الامتحان



مراجعة اللحظات الاخيرة



مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان



مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان



مراجعة طالبة بتركيز شديد



مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية



مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية



مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية