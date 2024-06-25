رئيس مركز ومدينة العريش: إزالة ووقف أعمال لمبان مخالفة للقانون

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، عن متابعة مستمرة لأعمال البناء في المدينة، حيث تم إزالة ووقف عدد من المباني المخالفة للقانون والتي تم بناؤها بدون ترخيص أو إذن استكمال، جاء ذلك في إطار جهود المجلس للحفاظ على النظام وتطبيق القانون.

صرح عفش بأن المجلس قد شكّل لجنة مختصة لإزالة ووقف الأعمال المخالفة برئاسة سكرتير عام المجلس، وعضوية كل من قسم التنظيم، وقسم الإشغالات، وقسم المتابعة، ورئيس منطقة خدمات المساعيد، وقد تمكنت اللجنة من إزالة حالتين من الأعمال التنظيمية الزائدة بجوار منطقة ظلال النخيل، وحالة إيقاف أعمال بناء دور ثانٍ بدون إذن استكمال، بالإضافة إلى حالة إزالة جزئية في نطاق منطقة خدمات المساعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أهاب رئيس مركز ومدينة العريش بالمواطنين بعدم الشروع في أعمال البناء أو التعلية إلا بعد الرجوع إلى مجلس المدينة ومراجعة أوراق البناء والتحقق من صحتها، سواء كانت تراخيص بناء جديدة أو استكمال مباني قائمة، وحذر أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف عفش: "نحن ملتزمون بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تنفيذ أعمال البناء وفقاً للمعايير والمواصفات القانونية، ونشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة لتفادي أي مخالفات."

وسبق ونفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء حملات إزالة مبانٍ مخالفة بنطاق المدينة. وأعلن المجلس أن أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، ترأس حملة إزالة ووقف أعمال بناء حيث تم إيقاف 3 حالات أعمال بناء بدون ترخيص أو إذن استكمال بنطاق منطقة خدمات كرم أبو نجيله والساحل، حيث تم إيقاف أعمال حفر على محور ساحل البحر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم وقف أعمال حالتين مبانٍ بكرم أبو نجيله ومصادرة الخلاطة الأسمنتية ومعدات البناء، وعمل محاضر جنح تنظيم وقرارات إيقاف أعمال، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



