اليوم السابع
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تفاصيل إحالة 3 متهمين بالاتجار فى الحشيش بالقاهرة إلى المحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 12:00 ص
تفاصيل إحالة 3 متهمين بالاتجار فى الحشيش بالقاهرة إلى المحاكمة الجنائية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت جهات التحقيق فى القاهرة، إحالة 3 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة القطامية بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهم وبحوزتهم 750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لاحكام القانون.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

 







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