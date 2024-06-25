تعرف على مضاعفات الإجهاد الحرارى وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

الإجهاد الحراري هو سلسلة من الحالات التي يتعرض فيها الجسم للضغط الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، وتشمل الأمراض المرتبطة بالحرارة الإنهاك الحراري، أو ضربة الشمس، ولكل منها أعراضه وعلاجاته الخاصة، و يمكن أن تتراوح الأعراض من التعرق الغزير إلى الدوخة، في هذا التقرير نتعرف على مضاعفات الإجهاد الحرارى في حالة عدم علاجه وطرق الوقاية، بحسب موقعى تايمز ناو وiastate.

مضاعفات الإجهاد الحرارى في حالة عدم علاجه

ضربة الشمس

هذه هي أخطر مضاعفات الإجهاد الحراري، وهى حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية، أعراض الحالة هي الارتباك، والجلد الساخن والجاف، والتعرق الغزير، والتنفس السريع، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس غير المعالجة إلى تلف الأعضاء وتؤدي إلى الوفاة.

الإنهاك الحراري

هذه حالة أخف ولكنها لا تزال خطيرة، علامات الحالة هي التعرق الشديد، والدوخة، والتعب، وتشنجات العضلات والغثيان، إن إعطاء الشخص ما يكفي من السوائل والراحة يمكن أن يساعد في منع تطور الحالة إلى ضربة الشمس.

تفاقم الحالات المزمنة

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى تفاقم الحالات الصحية الحالية، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو مشاكل الكلى أو أمراض الجهاز التنفسي هم أكثر عرضة للمضاعفات أثناء الطقس الحار، الضغط على الجسم من درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يؤثر على هذه الظروف الأساسية.

الجفاف

التعرق هو وسيلة الجسم لتبريد الجسم، ولكنه يؤدي إلى فقدان السوائل. يمكن أن يسبب الجفاف الناتج عن التعرض للحرارة الصداع والضعف وإضعاف الوظيفة الإدراكية وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر على الكلى ويؤدي إلى فشل الأعضاء.

الوفاة

يمكن أن تزيد الحرارة الشديدة أيضًا من خطر الوفاة، خاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى



-تعلم كيفية التعرف على أعراض الإجهاد الحرارى مع أخذ فترات راحة كافية (في الظل أو في بيئة أكثر برودة).

-استخدم مراوح كافية للتهوية وتبريد الجسم.

-ارتد ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

-ابقِ مظللاً بعيدًا عن الحرارة المباشرة للشمس حيثما أمكن ذلك (على سبيل المثال، ارتدي قبعة تحت أشعة الشمس المباشرة).

-شرب الكثير من الماء: يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء في البيئات الحارة.