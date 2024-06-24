مخاطر صحية تواجهنا خلال أيام الصيف الحارة.. اعرف طرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الصحية المختلفة، حيث أصبحت الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس أكثر انتشارًا، بينما يشكل الجفاف تهديدًا مستمرًا بسبب زيادة فقدان السوائل، نقدم فى هذا التقرير استراتيجيات التخفيف من هذه المخاطر خلال أيام الصيف الحارة، بحسب موقع "تايمز ناو".

مخاطر صحية تزيد خلال أيام الصيف الحارة:

ضربة الشمس والإجهاد الحرارى

وأحد التهديدات الأكثر إلحاحًا خلال الطقس الحار هو خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة. يعد الإنهاك الحراري وضربة الشمس من الحالات الخطيرة التي يمكن أن تتطور عندما تكون آليات تنظيم درجة حرارة الجسم مرهقة.

الأعراض

التعرق الشديد والدوخة والصداع والغثيان هي بعض الأعراض الشائعة إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى ضربة الشمس، وهي حالة طارئة تهدد الحياة وتتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم، والارتباك، وحتى فقدان الوعي.

الجفاف

الجفاف يعد مصدر قلق رئيسي آخر أثناء الطقس الحار.

عندما يتعرق الجسم لتبريد نفسه، فإنه يفقد السوائل والمعادن الحيوية. بدون الترطيب المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من المشكلات بدءًا من الانزعاج الخفيف إلى المضاعفات الصحية الشديدة.

الأعراض: تشمل أعراض الجفاف العطش وجفاف الفم والتعب وانخفاض كمية البول. في الحالات القصوى، يمكن أن يسبب الجفاف سرعة ضربات القلب، والارتباك، وحتى فشل الأعضاء.

أمراض الجهاز التنفسى

جودة الهواء غالبًا ما تتدهور في الأيام الحارة، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الحالية وخلق مخاطر صحية جديدة. يمكن للحرارة أن تحبس ملوثات الهواء بالقرب من الأرض، مما يؤدي إلى تكوين الأوزون على مستوى الأرض والضباب الدخاني. يمكن أن تؤدي نوعية الهواء الرديئة هذه إلى حدوث نوبات الربو، وتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن والتسبب في تهيج الجهاز التنفسي حتى لدى الأفراد الأصحاء.

الأعراض: تشمل أعراض مشاكل الجهاز التنفسي أثناء الحرارة المفرطة ضيق التنفس والصفير والسعال وضيق الصدر وزيادة إنتاج المخاط. قد يعاني الأشخاص المصابون بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن من أعراض متفاقمة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس والتعب وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

مشاكل القلب

أن إجهاد القلب والأوعية الدموية يزداد بشكل ملحوظ أثناء الطقس الحار حيث يعمل الجسم بجهد أكبر لتبريد نفسه. يجب أن يضخ القلب المزيد من الدم إلى سطح الجلد لتسهيل التبريد، الأمر الذي قد يكون خطيرًا بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا. يمكن أن تؤدي هذه السلالة المتزايدة إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الأعراض: أثناء الحرارة المفرطة، يمكن أن تشمل أعراض مشاكل القلب ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، والتعرق الزائد، والدوخة، والتعب.

حروق الشمس

التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس الشديدة في الأيام الحارة يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد على المدى الطويل. عادةً ما تكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى أثناء موجات الحر، مما يزيد من احتمالية الإصابة بحروق الشمس، الأمر الذي لا يسبب إزعاجًا فوريًا فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل.

الأعراض: تشمل أعراض مشاكل الجلد أثناء الحرارة المفرطة الاحمرار والتورم والحكة الناتجة عن الطفح الحراري، وحروق الشمس المؤلمة مع ظهور تقرحات، وجفاف الجلد وتقشره، وتفاقم حالات مثل الأكزيما. يمكن أن يؤدي التعرض لفترة طويلة إلى حروق شديدة وضربة شمس وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

بعض السكان معرضون بشكل خاص لهذه المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة. يواجه كبار السن والأطفال الصغار والنساء الحوامل والعاملين في الهواء الطلق والأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو محدودية الحركة مخاطر أكبر أثناء الطقس الحار.

وتلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية أيضًا دورًا، حيث أن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى تكييف الهواء أو السكن الملائم يكونون أكثر عرضة للحرارة الشديدة.

استراتيجيات للحد من مخاطر المشاكل الصحية خلال فصل الصيف

- البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء، حتى قبل الشعور بالعطش، أمر بالغ الأهمية.

- البحث عن بيئة باردة، خاصة خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم، يمكن أن يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة.

- يعد استخدام المراوح، والاستحمام بماء بارد، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة من استراتيجيات التبريد الفعالة.

