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بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل انطلاق امتحان اللغة الثانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:39 ص
بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل انطلاق امتحان اللغة الثانية إجراءات تفتيش الطلاب - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة إجراء تفتيشًا دقيقًا للطلاب، للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية، قبل عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتنطلق لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل "اللغة الفرنسية والإسبانية، والايطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، ويتضمن اختبارها 31 سؤالًا، منها 29 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقالى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، منبهة على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ووجهت بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية، مشددة على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.







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