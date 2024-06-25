الدوخة وانخفاض ضغط الدم أبرزها.. أعراض انتبه لها في الحر ونصائح صحية

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يساهم التعرض لدرجات الحرارة الشديدة في العديد من المشكلات الصحية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإجهاد الحراري هو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والصحة العقلية والربو، كما يمكن أن يزيد من خطر وقوع الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية. وفقا لما نشره موقع.ndtv.com

عند ممارسة بعض النشاط البدني، يفقد الجسم السوائل والأملاح مما قد يؤدي إلى الجفاف. إذا لم تقم بترطيب نفسك على الفور، فأنت معرض لخطر الارهاق الحراري. عند تركه دون علاج، يمكن أن يساهم في الإصابة بضربة الشمس.

قد تبدأ الأعراض التالية فجأة أو تتطور بمرور الوقت:

التعرق الشديد

دوخة

إغماء

تعب

غثيان

صداع

ضعف وسرعة ضربات القلب

ضغط دم منخفض

ارتباك

نصائح لإدارة الإجهاد الحراري بشكل فعال:

توقف عن كل الأنشطة واسترح في مكان بارد

اشرب الماء البارد أو الشوارد الكهربائية لتعويض فقدان السوائل

استحم بالماء البارد إن أمكن

إذا لم تتحسن الأعراض خلال 15-30 دقيقة، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن للسماح بالتبريد المناسب.

استخدم القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس SPF 15+ لمنع حروق الشمس .

شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته من خلال التعرق.

كن حذرًا مع الأدوية التي تؤثر على الترطيب والاستجابة للحرارة.

تجنب النشاط البدني المكثف خلال الأوقات الأكثر سخونة من اليوم.







