الداخلية السعودية: كثفنا حملات التوعوية قبل موسم الحج لمنع من لا يملكون تصريحا

الرياض (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، إن الوزارة كثفت من حملاتها التوعوية والإعلامية قبل بداية موسم الحج، لمنع الحج بلا تصريح، وإن أغلب الوفيات بالحج كانوا ممن لا يملكون تصريحا.

وأضاف العقيد طلال الشلهوب- في مداخلة هاتفية لقناة (العربية) الإخبارية- "أن شركات سياحية في عدد من الدول شجعت حاملي تأشيرات الزيارة على مخالفة أنظمة الحج، كما شجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين"، مؤكدة أن عدم وجود تصريح كان تحديا أمام الوصول للمخالفين وعائقا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.

وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، "أن الخطط الأمنية في حج هذا العام التي جرى العمل عليها منذ وقت مبكر نجحت وفقا لتوجيهات الحكومة السعودية وبمتابعة وإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا"، لافتا إلى أن نجاح الخطط الأمنية دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم، ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.