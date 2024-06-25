اتهام سيدة أمريكية بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية فى تكساس

أحمد علوى

وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى امرأة في ولاية تكساس بمحاولة القتل العمد لطفلة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد محاولتها إغراقها في مسبح مجمع سكني، والإدلاء بتصريحات عنصرية تجاهها.

وافادت شبكة سي إن إن الأمريكية، فقد دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والذي يعد أكبر منظمة للدفاع عن الحريات المدنية الإسلامية بالولايات المتحدة، سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في الحادث "بوصفه جريمة كراهية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأسر المسلمة والمجتمع المسلم".

وتعود القضية إلى 19 مايو الماضي، عندما جرى استدعاء شرطة مدينة يولس بولاية تكساس إلى حمام سباحة في مجمع سكني، بعد بلاغ عن حدوث اشتباك بين سيدتين.

وقالت شرطة تكساس، في بيان صحفي، إن شهود عيان أخبروا الضباط أن السيدة الأمريكية، التي تُدعى إليزابيث وولف 42 عاماً، “كانت في حالة سُكر شديد، وحاولت إغراق الطفلة وتجادلت مع والدتها”.

من جهتها، قالت والدة الضحية، للشرطة في تكساس، إن وولف كانت تستجوبها عما إذا كان الطفلان اللذان يلعبان في المسبح هما طفليها.

وقد أشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى أنه كان من الواضح للجميع أن الأم مسلمة؛ حيث كانت ترتدي حجاباً وملابس سباحة محتشمة.