إعادة فتح باب التحويل لطلاب مصر العائدين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا

محمد صبحى

أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة أن المجلس وافق على إعادة فتح باب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية، والأوكرانية، الذين تخلفوا عن التقديم فى الفصل الدراسى السابق؛ لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بذات القواعد السابقة المعمول بها للطلاب المُلتحقين بهذه الجامعات حتى 8 مايو 2023، وذلك خلال شهر أغسطس القادم 2024.

وكان ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية.

فى مُستهل الاجتماع، قدم الوزير الشكر لأسرة الجامعة المصرية الروسية برئاسة الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

ثمن الدكتور أيمن عاشور الاهتمام والدعم الكبير الذى تُقدمه القيادة السياسية للجامعات، لافتًا إلى أن الجامعات الخاصة تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يُمكن الاستفادة منها فى تنمية المُجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلى، والإقليمى، والدولى، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالى المصرية، والتوسع فى الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.