اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:47 م
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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على التخصصات الدراسية بالجامعة المصرية الروسية وأسعارها

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:43 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على التخصصات الدراسية بالجامعة المصرية الروسية وأسعارها وزاره التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يواصل " اليوم السابع " تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، إذ ننشر قائمة الكليات والتخصصات الموجودة بالجامعة المصرية الروسية وأسعارها .

وتضم الجامعة 13 كلية وتخصص وفيما يلى اسماء التخصصات وأسعارها، الآتى..

بكالوريس طب وجراحة الفم والأسنان 57 ألف جنيه الفصل الدراسى الواحد 
بكالوريوس الصيدلة فارما دى 41 ألف جنيه الفصل الدراسى الواحد 
بكالوريس الصيدلة الإكلينيكية 44500 للفصل الدراسى الواحد
بكالوريس هندسة التشييد 30 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بكالوريس هندسة الروبتات والميكاترونيات 30 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد.
 
بكالوريوس الهندسة المعمارية 30 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بكالوريس هندسة الاتصالات 30 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بكالوريس الحوسبة المتقدمة " الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات 24 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بكالوريس إدارة الأعمال 21 الف جنيه للفصل الدراسى الواحد
بكالوريس العلوم فى الاقتصاد 21 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بالكلوريس العلوم فى المحاسبة 21 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بكالوريس العلوم فى العلوم السياسية 21 الف جنيه للفصل الدراسي الواحد
بكالوريس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية 21 الف جنيه للفصل الدراسى الواحد .
 
والجدير بالذكر أن تلك المصروفات بخلاف نسب الخصومات والمنح والرسوم الإدارية التى تقررها الجامعة.

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