زيت اللافندر لتخفيف حروق الشمس.. كيف يخفف الألم؟

كتبت إيناس البنا

تعد حروق الشمس من أكثر المشكلات التي يواجهها الأشخاص شيوعًا خلال حرارة الصيف، وهو نتيجة شائعة جدًا لقضاء الكثير من الوقت في الشمس دون حماية كافية، يمكن أن يكون غير مريح ومضرًا بصحة بشرتك ويتميز بجلد أحمر وملتهب ومؤلم.

وفقا لموقع onlymyhealth تلعب الزيوت الطبيعية مثل زيت اللافندر من زهور نبات اللافندر المعروف برائحته العطرية وخصائصه العلاجية، وقد استخدم هذا الزيت لعدة قرون في العلاج بالروائح، والعناية بالبشرة، والطب الطبيعي، كما يقدم مجموعة من الفوائد، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات، والمضادة للميكروبات، والمسكنة، مما يجعله علاجًا متعدد الاستخدامات لمختلف الأمراض الجلدية، بما في ذلك حروق الشمس.

فوائد زيت اللافندر لحروق الشمس

خصائص مضادة للالتهابات

يشتهر زيت اللافندر بتأثيراته المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الاحمرار والتورم المرتبط بحروق الشمس، تطبيق زيت اللافندر على الجلد المصاب بحروق الشمس يمكن أن يهدئ اشتعال وتعزيز الشفاء بشكل أسرع.

مزيل للألم

الخصائص المسكنة لزيت اللافندر تجعله خيارًا ممتازًا لتسكين آلام حروق الشمس. وذلك لأنه يمكن أن يساعد في تخدير المنطقة المصابة، مما يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها من الانزعاج والإحساس بالوخز الذي غالبًا ما يصاحب حروق الشمس.

تعزيز الشفاء

يدعم زيت اللافندر عمليات الشفاء الطبيعية للبشرة، يمكنه تسريع عملية تجديد الخلايا، مما يساعد الجلد التالف على التعافي بسرعة أكبر، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لحروق الشمس، والتي يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للبشرة.

تأثيرات مضادة للميكروبات

هل تعلم أن الجلد المصاب بحروق الشمس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى؟ يتمتع زيت اللافندر بخصائص مضادة للميكروبات يمكنها حماية البشرة من الالتهابات البكتيرية، مما يعزز بيئة شفاء أكثر نظافة وصحة.

الترطيب

يمكن أن يساعد زيت اللافندر أيضًا في الحفاظ على رطوبة البشرة، غالبًا ما تؤدي حروق الشمس إلى جفاف الجلد وتقشيره، ويمكن أن يساعد زيت اللافندر في الحفاظ على الجلد الترطيب ويقلل التقشير ويعزز نعومة البشرة أثناء شفاءها.

طرق استخدام زيت اللافندر لتخفيف حروق الشمس

رذاذ زيت اللافندر

يمكنك صنع رذاذ زيت اللافندر المهدئ عن طريق خلط 10-15 قطرة من زيت اللافندر مع كوب من الماء البارد، انقل هذا الخليط إلى زجاجة رذاذ واخلطيه جيدًا. رش المنطقة المصابة حسب الحاجة لتبريد وتهدئة الجلد، توفر هذه الطريقة طريقة منعشة وسهلة لوضع زيت اللافندر دون الحاجة إلى لمس البشرة الحساسة المصابة بحروق الشمس.

زيت اللافندر وجل الصبار

الصبار هو علاج آخر معروف لحروق الشمس، اجمع بين الخصائص العلاجية لزيت اللافندر مع جل الصبار للحصول على علاج فعال لحروق الشمس، قوم بخلط 10 قطرات من زيت اللافندر مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار ثم ضعي الخليط على المناطق المصابة بحروق الشمس. يمكن أن يوفر هذا المزيج راحة التبريد وتعزيز الشفاء.

حمام زيت اللافندر

بالنسبة لحروق الشمس المنتشرة على نطاق واسع، يمكن أن يكون حمام زيت اللافندر مهدئًا بشكل خاص، أضف 10-15 قطرة من زيت اللافندر إلى حمام فاتر وانقعه لمدة 15-20 دقيقة، يجب الامتناع عن استخدام الماء الساخن لأنه قد يؤدي إلى تفاقم حروق الشمس، يمكن أن يساعد الحمام في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وترطيب الجلد.

ما يجب أن تعرفه؟

يجب أن تتذكر هذه النقاط عند استخدام زيت اللافندر لتخفيف حروق الشمس:

اختبار البقعة: قبل استخدام زيت اللافندر، قم بإجراء اختبار البقعة للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي لديك، ضع كمية صغيرة من زيت اللافندر المخفف على قطعة من الجلد وانتظر 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تهيج.

تجنب الجروح المفتوحة: لا تستخدم زيت اللافندر على الجروح المفتوحة أو الحروق الشديدة دون استشارة مقدم الرعاية الصحية.

استشر الطبيب: إذا كنت تعاني من حروق الشمس الشديدة أو غيرها من الحالات الصحية الأساسية، فيجب عليك استشارة خبير الرعاية الصحية قبل استخدام زيت اللافندر كعلاج.

