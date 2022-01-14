فوائد زيت اللافندر للجسم والبشرة.. أبرزها يساعد فى علاج الإكزيما

فاطمة ياسر

زيت اللافندر من الزيوت الطبيعية التي لها دور فعال في المحافظ على صحة الجلد والبشرة، وأيضا له خصائص طبيعية مهمة تعالج بعض المشكلات الصحية عند وضعه على الجلد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الفوائد للجسم عند وضع زيت اللافندر عليه، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

أوضح التقرير، أن وضع زيت اللافندر على حب الشباب يساهم بشكل كبير في التخلص من البكتيريا المسببة للإصابة به، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات في الجسم، ولذا إذا كنت تعاني من حب الشباب فعليك وضعه على بشرتك يوميا وستلاحظ الفرق.

وأضاف التقرير، أن زيت اللافندر له قدرة كبيرة علي محاربة احمرار وتهيج الجلد والجفاف الناتج عن الإصابة بالإكزيما، فهو له القدرة على مضادات البكتيريا والفطريات، ولذا يمكنك دهن المكان المصاب يوميا للقضاء على الإكزيميا الجلدية.

ثبت علميا أن زيت اللافندر له قدرة رائعة علي زيادة القدرة علي التئام الجروح بطريقة ملحوظة، وأيضا يعالج مشاكل الجلد الناتجة عن الإصابة بالحروق، ولذا يمكنك وضع قطرات ممن زيت اللافندر على الجلد المصاب.