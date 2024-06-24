داغستان .. إعفاء رئيس منطقة سيرجوكالينسكي بعد الهجوم "الإرهابي"

كتب عبد الوهاب الجندى

داغستان شهدت هجوم إرهابي أمس الأحد، حيث هاجم مسلحون كنيسة ومعبد يهودي، أسفرت حتى الآن عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 46 أخرين، وفق ما أعلن وزير الصحة في جمهورية داغستان .

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربند ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الليلة الماضية استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.

قرارات في داغستان بعد الهجوم



من ناحية أخرى، قالت وكالة تاس، إنه "تم إعفاء رئيس منطقة سيرجوكالينسكي في داغستان ، ماغوميد عمروف، الذي شارك أبناؤه في هجمات إرهابية على أراضي الجمهورية، من منصبه وطرد من حزب روسيا المتحدة ، وصرح رئيس داغستان سيرجي ميليكوف للصحفيين بهذا الأمر.



وقال ميليكوف: "أما بالنسبة للإجراءات الإدارية، فقد تم إعفاءه من منصبه وطرده من حزب روسيا المتحدة"، لكنه أشار إلى أنه لن يعلق على درجة ذنب عمروف ومشاركته المحتملة في الإرهابي "هذه هي مهمة سلطات التحقيق، وأضاف رئيس داغستان : "لكن إذا تأكدت مشاركته فستكون هناك مسؤولية كاملة".



وفي حديثه عما حدث، أشار رئيس داغستان إلى أن "كل إنسان يتحمل مسؤولية من يربيهم. الى ذلك، استذكر رئيس الجمهورية تقاليد تكريم الشيوخ. "أين احترام وتبجيل كبار السن، إذا لم يكن عمروف نفسه متورطا في هذه القصة، فلماذا هو، كرئيس للبلدية، كعضو في حزب روسيا المتحدة، كزعيم رفيع المستوى؟ وقال: "خدم لعدة سنوات كرئيس بلدية، ومن مهامه رعاية جميع سكان المنطقة، ولم يعير اهتماما وافتقد الأطفال وافتقدهم كثيرا حتى أصبحوا قتلة".

اعتقال منفذو هجوم داغستان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اعتقال منفذى الهجوم على معبد يهودي في مدينة ديربند في داغستان الروسية، وذلك على شواطئ المدينة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إنه "نتيجة للهجمات الإرهابية في داغستان ، قُتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة سابقًا، وأصيب أخرين"

فيما قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن مسلحين شنوا هجوما بالرصاص على معبد يهودي في مدينة مدينة ديربند الروسية، مما أدى إلى وقوع إصابات ومقتل شرطي.

ونشرت شريط فيديو سمع فيه إطلاق نار كثيف على المعبد اليهودي، مشيرة إلى أن المهاجمين فروا.وذكرت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان غايانا غارييفا: "في محج قلعة، قُتل موظف وأصيب ستة، ولم تقع إصابات أو وفيات بين السكان المدنيين".

حريق في هجوم داغستان



بينما قالت وسائل إعلام روسية، إن رجال الإطفاء الروس يحاولون السيطرة على حريق نشب داخل معبد يهودي في ديربند بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون.

وذكرت وكالة "تاس" أن مجهولين أطلقوا النار على كنيس وكنيسة باستخدام الأسلحة الآلية وبحسب المعلومات الأولية، قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر.

وأوضحت أنه تم التعرف على السيارة التي فر فيها المشتبه بهم، وقال مصدر للوكالة إن سيارة فولكس فاجن بولو بيضاء اللون تحمل رقم 921 وجاري توضيح المعلومات حول القتلى والجرحى من رجال الشرطة.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس 2024، حادث إطلاق نار جماعي وانفجارات متعددة في قاعة كروكوس سيتي الموسيقية في كراسنوغورسك، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والمصابين.

ماذا تعرف عن داغستان؟



تردد اسم داغستان وعاصمتها محج قلعة وهي من الجمهوريات الذاتية ضمن الاتحاد الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية كثيرا على خلفية الهجوم الدموي.