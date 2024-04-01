يوفر أموال الدولة.. تفاصيل مصنع فلنكات القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تعتمد وزارة النقل على مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات إحدى شركات وزارة النقل، لتلبية احتياجاتها لإنشاء مشروع شبكة القطارات السريعة، بجانب 3 مصانع أخرى، وفى النقاط التالية نعرض أهم المعلومات عن مصنع الفلنكات والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر

1. مساحته 40 ألف متر مربع

2. يضم عدة مبانى منها (المقر الإدارى – المعمل المركزى – المخازن الرئيسية)

3. به ساحات تخزين بمساحة 7 آلاف متر مربع

4. تم التعاون مع شركة WEGH Groupالايطالية وهى أفضل شركة فى العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الانتاج بالمصنع

5. يعتمد على 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات.

6. يتم إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

7. تم إنشاء المصنع باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية .

8. تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا.

9. كان يتم استيراد الفلنكات من الخارج سابقاً .

10. تكاليف إنتاج الفلنكات بمصر يوفر 50% من تكاليف استيرادها من الخارج .