8 فوائد طبية وصحية وعلاجية لزيت الثوم تعرف عليها

كتبت مروة محمود الياس

زيت الثوم أحد أهم الزيوت المستخلصة من الثمرة ذاتها فهو زيت عطري أحد أهم الزيوت المفيدة والصحية للجسم.

زيت الثوم وفقا لتقرير نشر في موقع nikura فهو يحتوي على كم هائل من المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الصحية لأنه به الكثير من الخصائص المفيدة لعلاج الكثير من الأمراض وتقليل حدة فرص الإصابة بالعدوى

من فوائد زيت الثوم أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن مما يجعله مضاد للإصابة بالميكروبات وبالتالي فهو يقلل حدة العدوى الميكروبية

يقلل زيت الثوم من الالتهابات فهو مضاد جيد ومفيد للالتهابات

يعزز زيت الثوم من صحة القلب والأوعية الدموية وسريان الدم بشكل عام

يقلل زيت الثوم من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل الأورام في المستقبل

يعزز زيت الثوم من قوة الأعصاب بقوة الجسم بشكل عام نظرا لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات نشطه حيوية تعزز من نشاط الجسم وقوته

يقلل من أوجاع الأسنان والمها إذا ما وضعناها على الأسنان

يحسن من صحة العظام والأعصاب بشكل العام ومن مفاصل الركبة وحركتها

يقلل زيت الثوم من المشكلات الصحية الخاصة بالأمعاء واضطراباتها وغثيانها