فوائد الثوم على معدة فارغة.. 7 أشياء يمكن أن تحدث داخل جسمك

كتبت إيناس البنا

الثوم له العديد من الفوائد الصحية، من إدارة مرض السكري إلى المساعدة في إنقاص الوزن، يمكن لهذه العشبة أن تفعل كل شيء.

ولكن ما هو الوقت المناسب لإضافة هذا إلى نظامنا الغذائي، كيف يجب أن يستهلك هذه العشبة للحصول على أفضل الفوائد الصحية؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الفوائد الصحية العديدة التي يمكن أن يجلبها فص من الثوم إلى جسمك عند تناوله يوميًا ، بالطريقة الصحيحة وفقا لموقع " thehealthsite".

كل شيء عن قوى الثوم

ينتمي الثوم إلى عائلة (البصل)، وتستخدم الخضار المنتفخة على نطاق واسع لإضافة نكهة إلى الطعام. إنه أحد عوامل النكهة المستخدمة على نطاق واسع والموجودة في المطبخ.

ماذا يحدث عندما تبدأ يومك بالثوم؟

من المهم فهم كيفية عمل الثوم عند تناوله على معدة فارغة، العشب له طعم لاذع وقد يكون من الصعب تناوله في الصباح، ومع ذلك، بالنظر إلى الفوائد العديدة التي تأتي بها معبأة ، فإليك السبب في أنه يجب على المرء أن يبدأ صباحه بتناول الثوم النييء مع الماء الفاتر.

يعمل الثوم بشكل رائع لمن يعانون من ضعف المناعة عند تناوله على معدة فارغة.

يعمل كالسحر لمن يصاب بالبرد بسهولة، يعزز مناعة الجسم ضد الفيروس المسبب لنزلات البرد والسعال.

عند تناوله على معدة فارغة، يمكن أن يساعد الثوم في تحسين صحة الأمعاء. يخفف من مشاكل مثل الإمساك وآلام المعدة.

يمكن أن يعزز الثوم من قدرة الجسم على التحمل بشكل عام.

الفوائد الصحية للثوم

يأتي الثوم مليئًا بالعديد من الفوائد الصحية

مضادات الأكسدة

غني بخصائص مضادات الأكسدة، الثوم رائع عندما يتعلق الأمر بعلاج الالتهابات، يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة الطبيعية التي يمكنها إزالة أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) وتقليل بيروكسيدات الدهون وأكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات الحلق ونزلات البرد والأمراض الأخرى التي تسببها التهاب الأعضاء يقترحون استخدام الثوم.

يساعد في محاربة الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فالثوم هو الحل، أضف هذه العشبة الرائعة إلى نظامك الغذائي اليومي وشاهد السحر، من المعروف أن الثوم له خصائص يمكن أن تخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم

فائدة أخرى لإضافة الثوم إلى نظامك الغذائي هو أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، في دراسة، أظهر الخبراء أن مستخلص الثوم وجد أنه فعال مثل عقار أتينولول، الذي يستخدم في خفض ضغط الدم المرتفع.

يحارب نزلات البرد

علاج رائع لمحاربة البرد والسعال هو تناول الثوم، من المعروف أن الثوم يعزز وظيفة الجهاز المناعي، وبالتالي يعزز مقاومة الجسم للمضاعفات الناتجة عن نزلات البرد.

منخفض السعرات الحرارية

الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية هي الخيار الأول لأي شخص في الإدارة الصحية، عندما يتعلق الأمر بالثوم ، يحتوي فص واحد (3 جرام) من الثوم الخام على 4.5 سعرات حرارية ، و 0.2 جرام من البروتين ، و 1 جرام من الكربوهيدرات.