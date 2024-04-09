5 أخطاء يجب تجنبها أثناء طهي الخضراوات الورقية

كتبت مروة هريدى

يبدو طهي الخضراوات الورقية أمرًا بسيطًا، لكن الأمر يتطلب براعة واهتمامًا بالتفاصيل، من البروكلي إلى السبانخ، تستحق هذه الخضروات المليئة بالمغذيات أن يتم تحضيرها بعناية للحفاظ على نكهتها وملمسها ولونها، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند طهي الخضروات الخضراء.

الإفراط في الطهي

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا هو الإفراط في طهي الخضار الخضراء، حيث يؤدي الطهي لفترة طويلة إلى فقدان لونها وملمسها وقيمتها الغذائية.

تخطي خطوة السلق

يعد سلق الخضار أو طهيها لفترة وجيزة في الماء المغلي متبوعًا بحمام جليدي أمرًا ضروريًا للحفاظ على لونها وملمسها، تساعد هذه الخطوة على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يؤدي تخطي خطوة السلق إلى افتقار الخضروات للنكهة والجاذبية البصرية.

استخدام الكثير من الماء

عند غلي الخضروات الخضراء، فإن استخدام الماء الزائد يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية وتخفيف النكهة، بدلًا من ذلك، اختر كمية قليلة من الماء ووعاءًا كبيرًا لضمان الطهي بشكل أفضل والاحتفاظ بلونها.

استخدام وعاءً مناسب للطهي

استخدام وعاء صغير مقارنة لكمية الخضار الذى يتم طهيه قد يمنع توزيع الحرارة بشكل مناسب، مما يؤدي إلى طهي غير متساوى، لذلك من المهم استخدام وعاءً مناسبًا للطهى.

إهمال التوابل

تستفيد الخضراوات الورقية من التوابل المناسبة لتعزيز نكهاتها الطبيعية، وتجعلها أكثر قبولًا.