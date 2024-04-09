120 مركز شباب بالقليوبية جاهزا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد 120 مركز شباب بالقليوبية، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات وزارة الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد.

وأكد "الصبروط"، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم خدمات مجتمعية ومشاركة الجمهور وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ليست فقط لمشاركة النشء والشباب في الألعاب الرياضية بل تمتد لتقديم خدمات وأنشطة ثقافية ودينية وخدمات مجتمعية، مشيرا إلى حث مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب بالاستعداد لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى تقديم عدد من الخدمات والأنشطة والفعاليات للمترددين خلال أيام العيد، وتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا فتح جميع مراكز شباب المحافظة أمام الجمهور خلال أيام العيد للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية من صالات ألعاب وملاهي أطفال وحمامات سباحة ومسابقات وهدايا للأطفال، ويشارك في الاحتفال أعضاء مراكز الشباب من أعضاء أندية التطوع والجوالة والكشافة وأعضاء برلماني الطلائع والشباب للمشاركة في تنظيم دخول المصلين وتوفير خدمات لكبار السن وفقا للدور الخدمي الذي تقدمه مراكز الشباب.

جدير بالذكر توجيه مديري مراكز الشباب خلال الاجتماع الشهري بمراجعة عوامل الأمن والسلامة والحماية المدنية وتغطية أسلاك الكهرباء والتأكد من وجود المنقذين على حمامات السباحة وتأمين الملاعب وشبكات الأسوار حرصا على سلامة المترددين.



تجهيز البلالين



تجهيز الساحات بمراكز الشباب بالقليوبية



تركين الزينة بمراكز الشباب



جانب من الاستعدادات



خلال التجهيزات



ساحات صلاة العيد بمراكز الشباب بالقليوبية



فرحة المشاركين_1