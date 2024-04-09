تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمحافظة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

باتت ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة العيد في القليوبية 2024، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وان غدا الأربعاء هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك، ويحرص آلاف المواطنين على أداء الصلاة في الساحات والمساجد والانطلاق للاحتفال بالأعياد، حيث تحل صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة القليوبية هذا العام في الساعة 05:59 صباحًا، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

ووفق إمساكية المساحة، فإن موعد صلاة العيد في القليوبية 2024، يكون بعد شروق شمس أول يوم العيد بنحو 20 دقيقة، إذ تبدأ الصلاة في الساعة 05:59 صباحًا في الساحات والمساجد، وعقب الاستماع للخطبة ينطلق الأهالي للاحتفال بالعيد.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والمقرر أدائها في الوقت المحدد في 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى 2500 مسجد علي مستوى المحافظة سيتم أداء صلاة العيد بهم حيث أنهم لا يوجد بهم ساحات للمصلين لأداء صلاة العيد بها.