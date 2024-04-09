هل يمكن بناء العضلات في سن الشيخوخة؟

كتب حسام الشقويرى

بناء العضلات والحفاظ عليها يعد طريقة رائعة للبقاء بصحة جيدة، وإذا كنت في الستينيات أو السبعينيات أو حتى أكبر، فقد تعتقد أن بناء العضلات غير ممكن، ولكن هذا غير صحيح فقد أكد الخبراء على أنه يمكن بناء العضلات من جديد في سن الشيخوخة وفقًا لما نشره موقع healthday

وقال الدكتور عادل أحمد، الأستاذ المساعد في قسم جوزيف بارنهارت لجراحة العظام في كلية بايلور للطب في هيوستن، "لقد تمت دراسة التأثير الوقائي للعضلات والكتلة العضلية جيدًا - كل شيء بدءًا من الجهاز العضلي الهيكلي وحتى جراحة العظام وحتى صحة الدماغ". "لقد ثبت أن بناء العضلات في جسمك يؤخر الخرف وآثار الخرف ويحافظ على الوظيفة الإدراكية." والحفاظ على العضلات هو الشيء الوحيد الذي ثبت أنه يساعد عظام الشيخوخة على البقاء كثيفة وقوية، وهى عملية وقائية جيدة للغاية وطويلة الأمد".

وأضاف عادل مع ذلك، إذا كنت تفكر في اتباع نظام رفع الأثقال في أواخر العمر، فتأكد أولاً من استشارة خبير - مدرب شخصي أو صديق موثوق به يفهم العملية بالفعل، ويوصي أحمد بالبدء أولاً بتدريبات المقاومة الخاضعة للرقابة ثم الانتقال إلى الأوزان الحرة، مع التركيز على بناء أسلوب جيد وآمن، وقال "في رأيي الأوزان الحرة هي الأفضل لبناء العضلات بسبب القوة التي تمارسها مع عضلاتك". "هناك أيضًا عنصر التوازن الذي يعمل على استقرار العضلات وتشغيل قلبك." ، وتأكد من حصولك على تقييم من قبل الطبيب قبل البدء بأي نظام تدريب على الأثقال في سنواتك الأخيرة مع التوجيه المناسب، ويمكن أن يكون تدريب الأثقال صحيًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الشيخوخة المزمنة مثل قصور القلب ، لأنه يضخ الدم إلى القلب.

وأوضح: "عندما ترفع الأثقال، فإنك تحتاج إلى أن يضخ القلب بقوة للسماح بتدفق الدم إلى العضلات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول العناصر الغذائية إلى هناك، وهي الطريقة الوحيدة التي تظل بها العضلات نشطة ويمكن أن تمارسها قبل الإصابة بالمرض ". "إنه أمر وقائي للقلب، بمعنى أن قلبك يصبح مهيئًا ليضخ بقوة أكبر." وخلاصة القول لا يجب على كبار السن ان يخافوا من غرفة الأثقال، وهى جيدة جدًا بشكل عام لصحة الفرد".