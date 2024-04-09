اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:01 م
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مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بحالة الجو

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:32 م
مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بحالة الجو المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وقد أمر رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.







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