مياه الأقصر تعلن خطة عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تفاصيل خطة عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع إدارات محافظة الأقصر مرفقة بأسماء وأرقام الهواتف للمسئولين فترة عيد الفطر المبارك بمراكز ومقار خدمة العملاء.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، إن أماكن شحن العدادات مسبقة الدفع، تشمل ( الديوان العام - الأقصر - إسنا - الطود - القرنه - أرمنت - البياضية - شمال الأقصر)، كما أعلنت الشركة عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار اليوم خلال 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، حيث تم إطلاق حملات لغسيل وتنظيف محطات المياه لخدمة المدن والقرى، بجانب إطلاق حملات توعية مكثفة من فرق الفتيات لتوعية سيدات المنازل بكيفية الحفاظ على المياه، ونصائح خلال غسيل السجاد بالمنازل.

ومن جانبه أصدر اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة واتباع الجاهزية القصوى، وذلك لمواجهة أى أمور طارئة من زيادة إستهلاك خلال الاستعداد لعيد الفطر المبارك، وشملت الاستعدادات الإنتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وتم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الإستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان وخلال أسبوع الأعياد، كما تم العمل على تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد.



خطة عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع جزء ثالث



خطة عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع جزء ثانى_1



خطة عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع



