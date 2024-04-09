مصرع سيدة فى العقد الخامس صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقيت سيدة في العقد الخامس مصرعها، إثر اصطدام قطار بها في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النياية العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول جثمان سيدة لمستشفي بلقاس، إدعاء حادث اصطدام قطار.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ محل، وبالفحص تبين مصرع "صفاء، ال، أ، ع" 50 عاما، وذلك إثر اصطدام القطار بها أثناء عبورها مزلقان القطار القديم بمدينة بلقاس.

وتم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي، وتبين من الكشف المبدئي أن الوفاة نتيجة توقف في عضلة القلب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.