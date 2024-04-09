محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ السلع

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن، ومديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المختصة، بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية او غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها.

كما وجه انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، والاهتمام بتوفير غاز البوتجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير او نقص وحل أي مشاكل أولا بأول.

كما وجه بالمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك.