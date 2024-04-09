اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ السلع

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:14 م
محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ السلع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن، ومديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المختصة، بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية او غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها.

كما وجه انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، والاهتمام بتوفير غاز البوتجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير او نقص وحل أي مشاكل أولا بأول.

كما وجه بالمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك.







كفر الشيخ

عيد الفطر

محافظة كفر الشيخ

سلع غذائية

غرفة عمليات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة