محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تنفيذ 155 برنامجا تدريبيا خلال عام

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، دعمه الكامل لمركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة، مؤكدًا تميزه على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، لتقديم برامج تدريبية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المركز يسعى إلى التدريب والتطوير والريادة فى تطوير العنصر البشرى والرقمنة فى نطاق المحافظة وإقليم الدلتا، بطريقة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وابتكار نظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية، ويقدم تدريبا تفاعليا عالى الجودة قائم علي الجدارات لتحسين أداء وإنتاجية رأس المال البشرى بالمحافظة، لتحقيق الاستدامة ومنها "التميز - الإبداع - التكامل - العمل المؤسسى - القيادة - الشفافية".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المركز يهدف إلى تدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع من القطاعات المختلفة والأفراد، وذلك إستجابة لمتطلبات سوق العمل الآخذة فى النمو والتطور، وتقديم خدمات التدريب والتثقيف والحلول الاستشارية عالية الجودة وفق معايير عالمية وإقليمية ومحلية وبطرق ابتكارية ومتطورة، والقيام بدور مجتمعى مستدام فى دعم المستفيدين من الفئات المجتمعية المختلفة ببرامج تدريبية نوعية تراعى البعد الإجتماعى، والمشاركة فى تنفيذ برامج التدريب التحويلى لتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، وذلك بأسعار مخفضة تراعى البعد الإجتماعى ولا تهدف للربح.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية مثل، برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات Digital Transformation & IT، وبرامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الألى ICDL الدولية، وبرامج اللغة الإنجليزية English courses، وبرامج المحاسبة الإلكترونية E- accounting، وبرامج تصميم الجرافيك والفوتوشوب Graphics & Photoshop، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والتغيرات المكانية ARC GIS، وبرامج التحليل الإحصائى وتحليل الأعمال SPSS – Business Analysis، وبرامج البرمجة - الشبكات – تصميم المواقع Programming – Networking – Web Designing، وبرامج صيانة الحاسب الآلي Maintenance.

وأكد أن استدامة؛ مركز اختبارات دولية معتمدة من ICDL Arabia، حاصل على شهادة الجودة ISO 9001، وشهادات حكومية معتمدة، فضلًا عن خبرات متراكمة فى مجال التدريب والتطوير لما يزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى محاضرين متخصصين باعتمادات محلية ودولية، ومعامل وقاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام متابعة التعلم وقياس الأثر المستمر، وبرامج تدريبية مصممة لمختلف الفئات العمرية (أطفال - شباب)، ومواعيد مرنة للدراسة وبرامج الدراسة الخاصة Private training.