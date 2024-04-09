محافظ الفيوم يتفقد حالة النظافة العامة وموقف أبشواى.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التونى، معاون المحافظ، عددًا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على حالة النظافة العامة بالمدينة، وأعمال رفع تراكمات القمامة حفاظًا على الشكل الجمالى، والحضارى لعاصمة المحافظة.

جاء ذلك، فى جولة تفقدية موسعة بشوارع الفيوم، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، بحضور سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، شملت شوارع أحمد شوقى، والسنترال، وبطل السلام، ومنطقة الشيخ حسن، والطريق الدائرى، وعددا من الشوارع بمنطقة حى جنوب.



ووجه "الأنصاري"، بإقامة سور حول إحدى مناطق تجميع القمامة بمنطقة حى جنوب، حفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى، وإلزام مالك إحدى قطع الأراضى الفضاء المستخدمة فى تجميع القمامة، بإقامة سور حول قطعة الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتبويره الأرض، وتحويل المنطقة إلى بؤرة للقمامة.



كما شملت الجولة، تفقد سير العمل بموقف سيارات الأجرة أبشواى، وطامية، وسنورس/ جامعة الفيوم، بمنطقة ميدان التدريب، واطمأن، على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، كما تفقد، أعمال إنشاء وتجهيز موقف سيارات الأجرة الفيوم/ القاهرة الجديد بمنطقة كيمان فارس، المقام على مساحة 5500 متر، ويسع نحو 180 إلى 200 سيارة.

وكلف الأنصارى، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، باستمرار الحملات على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى الالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة للمواصلات، وتكثيف المرور الميدانى، لمتابعة حالة النظافة العامة، وإخطار الأحياء لرفع تراكمات القمامة التى تُرصد، إضافة إلى المتابعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية، ومنافذ البيع، للتأكد من ضبط الأسواق، وتوافر السلع بالكميات والجودة المطلوبة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية نتيجة جشع بعض التجار، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جانب من الزيارة والتفقد (1)