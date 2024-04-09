محافظ الإسماعيلية يفتتح ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية ويتفقد أماكن الإقامة

الإسماعيلية _ السيد فلاح

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية التابعة للمحافظة، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، بجانب تفقد غرف الإقامة بالقرية والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، ورؤساء الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومدير مديرية الاسكان، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ورئيس قطاع الجنوب بشركة كهرباء القناة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

و خلال الافتتاح، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية افتتاح ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية بعد تطويره ورفع كفاءته، ليكون إضافة للبنية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية لدعم الموهوبين واستضافة كافة الفرقة الرياضية من داخل الإسماعيلية وخارجها، علاوة على جاهزية الملعب لاستضافة كافة المباريات والتدريبات للفرق والاكاديميات، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية لملاعب كرة القدم، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالملعب وعمل الصيانة الدورية له ، للحفاظ عليه وتحقيق أقصى استفادة منه على مدار العام.

و علي هامش الافتتاح، شاهد "بشارة" و مرافقيه مباراة كرة قدم بين فريقين من نادي اتحاد الإشراف مواليد 2009، و قام بتسليم كأس للفريق الفائز، وأفضل لاعب في المباراة.

و وجه محافظ الاسماعيلية، بضرورة تنظيم رحلات "اليوم الواحد" للعاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لزيارة القرية الأولمبية والاستمتاع بخدماتها كخطوة أولى، يليها توجيه الدعوة لمواطني الإسماعيلية والزائرين من كافة أنحاء مصر لزيارة القرية.