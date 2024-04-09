عبور 247 شاحنة مساعدات من مصر لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين تواصل مرور شاحنات مساعدات إغاثية في طريقها لقطاع غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة مرور الشاحنات، إنه تم الانتهاء من دخول 247 شاحنة بينها 93 دخلت لغزة عن طريق معبر رفح وهي 4 غاز و35 مساعدات، و54 شاحنات قطاع خاص، ودخل عن طريق معبر كرم ابوسالم 154 شاحنة بينها 145 شاحنة مساعدات و9 شاحنات قطاع خاص، بينما سجلت حركة اجمالي ماعبر من افراد حتي الأن 36 جريح ومرافقيهم، و300 من حملة الاقامات خارج غزة، و320 مصريا و 140 جنسيات اجنبية.

وأفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت علي أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.