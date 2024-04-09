اليوم السابع
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تكريم 315 من حفظة القرآن الكريم بقرية بنى هلال فى سوهاج

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:13 م
تكريم 315 من حفظة القرآن الكريم بقرية بنى هلال فى سوهاج جانب من التكريم
سوهاج عمرو خلف

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شهدت قرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، احتفالية لتكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالقرية، كما تم تكريم 65 طفلا بمركز ومدينة المراغة.

وأقيم حفل التكريم لحفظة القرآن الكريم، فى مسجد الفتح الإسلامى بالقرية وقام الشيخ صابر محمود محمد، بتوزيع الجوائز المالية والمادية والمصاحف وأجزاء من القرآن وأقلام وشهادات تقدير تحفيزا لهم وتشجيعا لهم لمواصلة الحفظ والتعليم.

وحضر الاحتفالية، عدد كبير من أهالى القرية وأسرهم مما أدخل البهجة والسرور على حافظى كتاب الله وأسرهم، كما شارك عدد من مشايخ ومحفظين القرية، بمشاركة 4 مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية.

كما شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الدينية من تلاوة القرآن الكريم، والأناشيد والتواشيح الدينية وتكريم للمتميزين من حفظة القرآن الكريم.

وكرمت المعلمة إيمان رزق عزيز الدين اليمانى، خلال المسابقة 65 طفلا من حفظة كتاب الله، وأهدتهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ومصاحف، تقديرا وتشجيعا لهم، والذى لاقى فرحة كبيرة بين الأطفال والأهالى.

تكريم حفظة كتاب الله (1)
تكريم حفظة كتاب الله

 

تكريم حفظة كتاب الله (2)
تكريم حفظة كتاب الله 
تكريم حفظة كتاب الله (3)
تكريم حفظة كتاب الله 
تكريم حفظة كتاب الله (4)
تكريم حفظة كتاب الله 

 

تكريم حفظة كتاب الله (5)
تكريم حفظة كتاب الله

 

تكريم حفظة كتاب الله (6)
تكريم حفظة كتاب الله 

 

تكريم حفظة كتاب الله (7)
تكريم حفظة كتاب الله 
تكريم حفظة كتاب الله (8)
تكريم حفظة كتاب الله


 







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