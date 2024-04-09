مياه الشرب بسوهاج: 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع تعمل فى عيد الفطر

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال اجازة عيد الفطر، وذلك فى الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى السبت الموافق 13 من نفس الشهر، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على ان تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحاً حتى الثالثه عصراً بجميع المراكز.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، إن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى لبحثها وحلها على الفور.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن او عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع الكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.







