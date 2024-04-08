اليوم السابع
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صحة القليوبية: تقليل حالات انتظار الطوارئ لأقل من 10 حالات يوميا بدلا من 50 حالة

الإثنين، 08 أبريل 2024 11:29 م
صحة القليوبية: تقليل حالات انتظار الطوارئ لأقل من 10 حالات يوميا بدلا من 50 حالة جانب من جولة وكيل الصحة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بغرفة الطوارئ بالمديرية فى ساعات متأخرة من مساء اليوم، وذلك فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل القطاع الصحى بالمحافظة.


وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، أن وكيل الوزارة أكد أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق فى تقليل ساعات الانتظار لما يقل عن 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم الوصول بإجمالى عدد حالات الانتظار خلال اليوم إلى أقل من 10 حالات يوميا بدلا من 50 حالة.


وأكد وكيل الوزارة، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الاستمرار فى تقليل ساعات الانتظار بما يتطابق مع المعايير العالمية لانتظار الحالات الحرجة، وبهدف القضاء على قوائم الانتظار نهائيا، فى ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، وقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.







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