اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة دمياط

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 09:47 م
اعرف موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة دمياط عيد الفطر - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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يبحث كثير من أبناء محافظة دمياط عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل الجارى.

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، غدا الأربعاء أول أيام العيد، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية منها محافظة دمياط.

وقد تحدد موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدن وقري محافظة دمياط الساعة 5:55 صباحاً مع مراعاة فروق التوقيت مع المحافظات الأخري.

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت أن اليومَ الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن غدا الأربعاء الموافق الحادى عشر من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.







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