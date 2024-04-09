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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 33 ألفا و360 شهيدا

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:59 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 33 ألفا و360 شهيدا شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33 ألفا و360 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و 993 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى.

أضافت وزارة الصحة، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت سقوط 153 شهيدا و60 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، كاشفا عن منذ إصابة 3208 ضباط وجنود منذ بداية الحرب بينهم 1561 أصيبوا خلال العملية البرية.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 263 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج، إثر إصابتهم في معارك غزة بينهم 28 جراحهم خطيرة.







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